Наразі в Чернігівській області працює 152 пункти щеплення та 17 центрів масової вакцинації.

Київська референс-лабораторія підтвердила 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, "наразі ситуація під контролем", але розслаблятися зарано.

Посадовець закликав вакцинуватись, дотримуватись маскового режиму та зберігати дистанцію.

Наразі в Чернігівській області працює 152 пункти щеплення та 17 центрів масової вакцинації.

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Раніше експерти Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) встановили, що в Україні поступове зростання захворюваності на COVID-19 триває вже четвертий тиждень поспіль.

За рівнем захворюваності, тобто за кількістю виявлених випадків за останні 14 днів на 100 тис. населення, серед великих країн Європи Україна перебуває на 12-му місці.

До 9 великих країн Європи, серед яких - Іспанія, Велика Британія, Франція, Греція, Португалія, Нідерланди, Росія, Бельгія та Італія, в яких триває спалах COVID-19, додалась ще Швеція. Там зараз одне із найбільших зростань в Європі.

В Росії смертність в понад 10 разів перевищує середню по великих європейських країнах.

Автор: Дмитро Захаров