У Києві за добу виявили 194 нових випадки інфікування COVID-19.

За минулу добу в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. Також 439 пацієнтів госпіталізували, 1 197 — одужали, а 33 — померли від ускладнень. Серед усіх хворих за учора були 36 дітей та 33 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте такожЛяшко розповів, які вакцини мають привезти в Україну до кінця літа

З початку пандемії в нас зафіксували 2 236 497 випадків зараження коронавірусом. З них 52 424 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 169 584 — одужали.

За даними сайту Worldometers Україна знаходиться на 63 місці у світі, в у Європі - на 11 місці. За добу 8 297 людей у світі померли. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на 3 в Європі.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 44 088 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 19 756, методом ІФА — 8 924. Також зробили 15 408 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,8 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні: що відомо

Понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19!

За добу 1 липня 2021 року щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.

Протягом доби працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення та 22 центри вакцинації.

Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко