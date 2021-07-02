За минулу добу в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. Також 439 пацієнтів госпіталізували, 1 197 — одужали, а 33 — померли від ускладнень. Серед усіх хворих за учора були 36 дітей та 33 медпрацівників.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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З початку пандемії в нас зафіксували 2 236 497 випадків зараження коронавірусом. З них 52 424 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 169 584 — одужали.
За даними сайту Worldometers Україна знаходиться на 63 місці у світі, в у Європі - на 11 місці. За добу 8 297 людей у світі померли. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на 3 в Європі.
Тест на коронавірус в Україні
Лабораторії зробили 44 088 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 19 756, методом ІФА — 8 924. Також зробили 15 408 експрес-тестів на антиген до вірусу.
Загалом у країні провели понад 10,8 мільйона ПЛР-тестувань.
Вакцинація в Україні: що відомо
Понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19!
За добу 1 липня 2021 року щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.
Протягом доби працювали 572 мобільні бригади, 1 546 пунктів щеплення та 22 центри вакцинації.
Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень.
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