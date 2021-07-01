У липні очікується 2 мільйони доз вакцини Moderna по механізму COVAX від США.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, поставок яких вакцин очікують в Україні до кінця літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник МОЗ сказав журналістам.

"До нас приїде вакцина CoronaVac - 5 млн 320 тис. доз. Це додатковий контракт, який вже підписаний. Розраховуємо, що приїде вся партія в липні", - сказав він.

За його словами, також у липні очікується 2 мільйони доз вакцини Moderna по механізму COVAX від США.

"Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони нам дають 2 млн через механізм COVAX", - сказав Ляшко.

Також він повідомив про постачання вакцини Pfizer.

"Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer в липні, скільки прийде в серпні, ми будемо знати трохи пізніше, але також як мінімум мільйон", - заявив міністр.

Водночас, як додав очільник МОЗ, Україна як і раніше сподівається на відновлення поставок півтора мільйона доз вакцини CoviShield від Serum Institute.

Також Україні обіцяють поставити у серпні 4 мільйони доз вакцини Novavax від Serum Institute.

Ляшко додав. що також ведуться перемовини і щодо потенційних поставок на серпень і інших вакцин.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

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Автор: Леся Лещенко