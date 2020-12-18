В Україні за добу зафіксовано понад 12 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби.

Кількість випадків коронавірусу в Україні наближається до позначки в мільйон, а уряд тим часом будує плани щодо вакцинації 2021.

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Коронавірус у світі – статистика

За даними Університету Джона Хопкінса станом на ранок 18 грудня у світі виявлено майже 75 млн випадків коронавірусної інфекції. Серед них 1,6 млн – летальні випадки.

Водночас понад 42 млн людей по всьому світу одужали.

Найбільше випадків зафіксовано у США (17 212 496), Індії (9 979 447), Бразилії (7 110 434), Росії (2 736 727) та Франції (2 483 524).

Коронавірус в Україні – останні дані МОЗ

В Україні за добу зафіксовано 12630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 260 осіб, одужали - 12866 людей.

Також за минулу добу госпіталізовано 2904 особи; одужали – 12866, зафіксовано 260 летальних випадків. Медики здійснили 68759 тестувань (зокрема методом ПЛР – 42340, методом ІФА – 26419).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Як працюватимуть школи під час локдауну

Більшість шкіл в Україні під час локдауну в січні відправлятимуть на канікули, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він уточнив, що школи, у яких канікулярний фонд вже закінчився, підуть на дистанційне навчання. Як запевняє міністр, такий формат єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Дмитро Захаров