Станом на ранок 23 грудня в Україні виявили 989 642 випадки коронавірусу.

Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі та Україні продовжує невпинно зростати. Тим часом у світі шириться новий мутований коронавірус, а у деякиз країнах починається масова вакцинація населення.

Коронавірус у світі: статистика

У світі з початку пандемії зареєстровано 78 млн 379 тис. 189 осіб, інфікованих коронавірусом.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 млн 724 тис. 376 особи. Одужали – 55 млн 147 тис. 898.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у США – 18 млн 684 тис. 628, а також в Індії (10 млн 099 тис. 308) та в Бразилії (7 млн 320 тис. 020). Україна за кількістю хворих на 17-му місці (989 тис. 642).

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні за добу зафіксовано 10 тис. 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 275 осіб, одужали - 15 тис. 372.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 989 тис. 642 особи; одужали – 615 тис. 660 осіб; летальних випадків – 17 тис. 172; проведено ПЛР-тестувань – 5 млн 348 тис. 820.

Коронавірус у Києві: статистика

У Києві за добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в столиці 1779 летальних випадки від вірусу.

Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці вже 103 663.

Карантин в Україні: що відомо

З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

Новий штам коронавірусу

У ВООЗ зазначають, що коронавірус мутує "набагато повільніше", ніж сезонний грип, навіть попри те, що новий штам, виявлений вперше у Британії, дозволяє йому легше поширюватися. При цьому в організації додають, що не має доказів, що нова мутація коронавірусу посилює тяжкість перебігу захворювання.

Водночас, ВООЗ збереться на нараду, щоб обговорити стратегії протидії новому, більш заразному штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Тим часом в Україні до кінця грудня змінять ПЛР-системи і процес тестування через новий мутований коронавірус.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини на 23 грудня

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Автор: УНІАН