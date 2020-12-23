Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі та Україні продовжує невпинно зростати. Тим часом у світі шириться новий мутований коронавірус, а у деякиз країнах починається масова вакцинація населення.
Коронавірус у світі: статистика
У світі з початку пандемії зареєстровано 78 млн 379 тис. 189 осіб, інфікованих коронавірусом.
Від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 млн 724 тис. 376 особи. Одужали – 55 млн 147 тис. 898.
Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано у США – 18 млн 684 тис. 628, а також в Індії (10 млн 099 тис. 308) та в Бразилії (7 млн 320 тис. 020). Україна за кількістю хворих на 17-му місці (989 тис. 642).
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні за добу зафіксовано 10 тис. 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 275 осіб, одужали - 15 тис. 372.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 989 тис. 642 особи; одужали – 615 тис. 660 осіб; летальних випадків – 17 тис. 172; проведено ПЛР-тестувань – 5 млн 348 тис. 820.
Коронавірус у Києві: статистика
У Києві за добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в столиці 1779 летальних випадки від вірусу.
Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці вже 103 663.
Карантин в Україні: що відомо
З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".
Новий штам коронавірусу
У ВООЗ зазначають, що коронавірус мутує "набагато повільніше", ніж сезонний грип, навіть попри те, що новий штам, виявлений вперше у Британії, дозволяє йому легше поширюватися. При цьому в організації додають, що не має доказів, що нова мутація коронавірусу посилює тяжкість перебігу захворювання.
Водночас, ВООЗ збереться на нараду, щоб обговорити стратегії протидії новому, більш заразному штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії.
Тим часом в Україні до кінця грудня змінять ПЛР-системи і процес тестування через новий мутований коронавірус.
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