У Києві за добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в столиці 1779 летальних випадки від вірусу.
Читайте такожВ Україні відбувся різкий стрибок кількості нових хворих на коронавірусПро це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Телеграм-каналі. Зокрема, підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці вже 103 663.
Захворіли:
- 778 жінок віком від 18 до 90 років
- 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв
- 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років та 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.
- 42 медики. Загалом за час пандемії захворіли 3639 столичних медиків.
"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 947 людей. Усього коронавірус подолали 34 928 мешканців столиці", - повідомив мер.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 288. У Деснянському –165 та в Дніпровському районі – 152 випадки.
За даними Кличка, у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1908 хворих на коронавірус. Із них 11 дітей. 1112 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1325 людей. Під апаратами ШВЛ – 27 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%.
"Пам’ятайте про правила безпеки та дотримуйтесь їх! Бережіть себе та тих, хто поруч!", - закликав міський голова.
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