Пневмонії "вбили" минулого року понад 100 дітей.

Коронавірус у 2020 році забрав не тільки життя дорослих українців, а й неповнолітніх, вакцинація яких ще не проводиться. COVID-19 не змогли побороти 14 дітей.

Про це пише APnews.

За даними Держстату України, серед померлих від коронавірусу дітей шестеро віком до п'яти років. Водночас грип та пневмонії минулого року "вбили" 106 дітей. При цьому від грипу померли лише троє, а ось життя інших забрала пневмонія.

При цьому більшість померлих дітей віком до п'яти років. Наприклад, у 2020 році зі ста дітей, які померли, 68 у віці до п'яти років. Варто відзначити, що роком раніше грип та пневмонія вбили 129 дітей, з них 91 - до п'яти років.

Читайте такожУ Дніпрі у лікарні Мечникова рятують цілу батьківщину з коронавірусом у важкій форміКрім того, туберкульоз у 2020 році забрав життя п'яти дітей, а у 2019 - вісім. А ось ВІЛ став офіційною причиною смерті 15 дітей рік тому, з них семеро у віці до п'яти років. Роком раніше ВІЛ вбив 14 дітей, з них четверо у віці до п'яти років.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу виявили 9846 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників. Також за добу було госпіталізовано 1881 особу; зафіксовано 317 летальних випадків; одужали 4229 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіли - 2 469 856 осіб;

одужали - 2 268 752 людини;

летальних випадків - 57 206;

проведено ПЛР-тестувань - 13 003 972.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) і Донецькій (662) областях.

Автор: Анастасія Горбачова