За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 9846 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1881 особу; зафіксовано 317 летальних випадків; одужали 4229 осіб.

Крім того, проведено тестувань за добу – 74 125 (зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8762); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 469 856 осіб;

одужало – 2 268 752 особи;

летальних випадків – 57 206;

проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 560 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 992 випадки;

Донецька область – 662 випадки;

Житомирська область – 87 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 151 випадок;

Київська область – 461 випадок;

Кіровоградська область – 16 випадків;

Луганська область – 443 випадки;

Львівська область – 592 випадки;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 809 випадків;

Полтавська область – 526 випадків;

Рівненська область – 398 випадків;

Сумська область – 247 випадків;

Тернопільська область – 155 випадків;

Харківська область – 940 випадків;

Херсонська область – 126 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернівецька область – 609 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні на сьогодні проведено 13 млн 062 тис. 838 щеплень від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, минулої доби вакциновано 100 тис. 331 людину. Одну дозу отримали 51 тис. 472 людини, повністю імунізовані - 48 тис. 859.

Протягом доби працювали 831 мобільна бригада, 2 тис. 925 пунктів щеплення та 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 млн 242 тис. 115 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 820 тис. 725.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова