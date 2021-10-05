В Україні за добу виявили 9846 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1881 особу; зафіксовано 317 летальних випадків; одужали 4229 осіб.
Крім того, проведено тестувань за добу – 74 125 (зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8762); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 469 856 осіб;
- одужало – 2 268 752 особи;
- летальних випадків – 57 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 560 випадків;
Вінницька область – 143 випадки;
Волинська область – 322 випадки;
Дніпропетровська область – 992 випадки;
Донецька область – 662 випадки;
Житомирська область – 87 випадків;
Закарпатська область – 99 випадків;
Запорізька область – 667 випадків;
Івано-Франківська область – 151 випадок;
Київська область – 461 випадок;
Кіровоградська область – 16 випадків;
Луганська область – 443 випадки;
Львівська область – 592 випадки;
Миколаївська область – 152 випадки;
Одеська область – 809 випадків;
Полтавська область – 526 випадків;
Рівненська область – 398 випадків;
Сумська область – 247 випадків;
Тернопільська область – 155 випадків;
Харківська область – 940 випадків;
Херсонська область – 126 випадків;
Хмельницька область – 178 випадків;
Черкаська область – 342 випадки;
Чернівецька область – 609 випадків;
Чернігівська область – 169 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні на сьогодні проведено 13 млн 062 тис. 838 щеплень від COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, минулої доби вакциновано 100 тис. 331 людину. Одну дозу отримали 51 тис. 472 людини, повністю імунізовані - 48 тис. 859.
Протягом доби працювали 831 мобільна бригада, 2 тис. 925 пунктів щеплення та 339 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 млн 242 тис. 115 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 820 тис. 725.