Медики скаржаться, що їх роботу під час пандемії так і не оцінили належним чином, багато хто задумався про виїзд з країни.

Україна готується до нової хвилі коронавірусу, її очікують восени. Але вакцинація в країні ведеться занадто низькими темпами, а з лікарень звільняються медики. Лікарів залишають без зарплат і змушують йти у відпустку власним коштом.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зазначається, що в Україні поки повністю прищепилися менш як 4% населення. Це дуже мало.

На думку відомого імунолога Андрія Волянського, перш за все необхідно вакцинувати літніх людей і тих, у кого є хронічні захворювання – саме вони за статистикою найчастіше вимагають госпіталізації. Але в Україні вакцинуванню груп ризику приділяється вкрай мало уваги. Щеплення роблять у трудових колективах, поліклініках і центрах вакцинації. Але щоб захистити охорону здоров'я від колапсу, необхідно активно працювати з літніми людьми.

У Харкові центри щеплень сьогодні працюють з великими чергами. На все місто їх всього п'ять. Заради щеплення люди змушені стояти по кілька годин під сонцем.

У лікарнях міста тим часом склалася сумна ситуація. Лікарі досі не отримали ковідних виплат за травень. На додаток до цього, медиків відправляють у відпустку своїм коштом.

"Нас відправили у відпустку своїм коштом, тому що зараз хворих майже немає, а НСЗУ не дає грошей. Частина людей вже написала заяви на звільнення, а частина готується зробити це, якщо найближчим часом нам не оплатять нашу роботу. Вони думають, що раз ми вже півроку отримували свої 300% доплат, то тепер можемо за ці гроші поголодувати. Я вважаю, що це знущання над лікарями та молодшим медичним персоналом. Коли ми були потрібні, нам платили. А зараз ситуація стала кращою, і нас знову посадили на голодний пайок", – розповів журналістам харківський лікар, який побажав залишитися невідомим.

За словами медика, в лікарнях Харкова зараз немає медикаментів, які використовують для лікування COVID.

"НСЗУ не дає грошей, тому нема на що закуповувати. Якщо почнеться хвиля, вона, як завжди, прийде несподівано для всіх, то лікувати буде просто нічим. Поки розгойдаються, поки перерахують гроші. А люди вмиратимуть. Або платитимуть з власної кишені", - уклав він.

Аналогічна ситуація склалася в Одесі - медичних працівників також відправили у вимушені відпустки з копійчаними виплатами.

"Якщо раніше платили по 300% доплат, то зараз по 100-150%. Співробітники звільняються. Хоча в Одесі завжди гостро стояло питання з медичним персоналом. Людей завжди не вистачало", - розповіла волонтер Катерина Ножевнікова.

Не змінилася ситуація і з киснем в лікарнях. За словами Ножевнікової, жодної нової кисневої станції в місті не встановили. І це при тому, що під час попереднього спалаху лікарні відчували найжорстокішу нестачу кисню.

"Якщо до нас Дельта прийде, як було в Росії, то капець нам", – заявила волонтер.

Лікар-інфекціоніст з Чернівців Ольга Кобевко висловила журналістам думку, що дуже багато залежить головлікарів на місцях.

"Якщо керівник нормальний, то він зробить все, щоб зберегти своїх медиків до наступної хвилі. Використовує і матеріальні методи, збереже виплати. А деякі головні лікарі, користуючись епідемією, собі по 100 тисяч зарплати виписували, тоді як лікарі отримували по 20 тисяч. У мене зараз зарплата трохи більш як 6 тисяч. При тому, що я лікар вищої категорії, у мене великий стаж роботи, різні вислуги", – каже Кобевко.

За її словами, в місті відкриті всього чотири пункти щеплень, які працюють у вихідні. Ще щеплення роблять в деяких поліклініках, але лише для певних категорій громадян.

"Я не можу сказати, що в області щось робиться для підготовки до нової хвилі", - зазначила Кобевко.

Ще один лікар з Чернівців, Олена, розповіла журналістам, що їй і колегам теж затримують зарплати, тому частина медиків вже звільнилася.

"Люди кажуть, що краще підуть працювати в приватні клініки або зовсім поїдуть на заробітки, ніж жити на копійки. Багато хто сподівався, що після епідемії якось оцінять їх роботу і зрозуміють, що на наші зарплати 5-6 тисяч гривень працювати неможливо. Але ніхто так і не оцінив", – уклала медик.

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Автор: Дмитро Захаров