У Києві не посилюватимуть карантин через загрозу поширення штаму коронавірусу "Дельта".
Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, додаткові протиепідемічні заходи вводити не будуть.
"Сьогодні місто повністю готується до третьої хвилі, яка за прогнозами буде на кінець серпня. Люди повернуться з відпусток, з канікулярних періодів", - розповів Рубан.
Читайте такожЯк у Росії: епідеміолог попередив про новий сплеск COVID-19 в Україні в серпніЯк відомо, у Києві в Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено шість випадків COVID - 19 штаму "Дельта".
Штам "Дельта"
Як повідомляв УНІАН, 14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.
Відзначається, що така ситуація обумовлена зростанням поширеності в світі штаму "Дельта", який виявили в 111 країнах.
16 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО введе додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.
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