Столиця готується до третьої хвилі коронавірусу.

У Києві не посилюватимуть карантин через загрозу поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, додаткові протиепідемічні заходи вводити не будуть.

"Сьогодні місто повністю готується до третьої хвилі, яка за прогнозами буде на кінець серпня. Люди повернуться з відпусток, з канікулярних періодів", - розповів Рубан.

Читайте такожЯк у Росії: епідеміолог попередив про новий сплеск COVID-19 в Україні в серпніЯк відомо, у Києві в Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено шість випадків COVID - 19 штаму "Дельта".

Штам "Дельта"

Як повідомляв УНІАН, 14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.

Відзначається, що така ситуація обумовлена зростанням поширеності в світі штаму "Дельта", який виявили в 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО введе додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновська