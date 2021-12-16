МОЗ ініціювало скликання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області найближчим часом будуть виведені з "червоної зони" за рівнем поширення коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з червоного рівня епідемічної небезпеки. Міністерство вже ініціювало скликання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 16 грудня "червоній" зоні за рівнем поширення коронавірусу відповідають показники у 8 областях України - Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській.

Показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають Київ та 16 регіонів.

Крім цього, як повідомляє Коронавірус _інфо, в Україні наразі за заповненістю ковідних відділень лідирує Закарпатська область. "Станом на 15 грудня на Закарпатті зайнято 49,4% ковідних ліжок (954 особи). На другому місці Кіровоградська область — 44,3% (372 особи), третє посіла Вінницька — 41% (1193 особи)", - йдеться у повідомленні.

Між тим, у Запорізькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні — 20,3% (759 осіб).

Загалом у країні заповненість ковідних відділень становить 32,4%. Наразі госпіталізовано 24 272 особи.

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Автори: Ірина Погоріла, Леся Лещенко