МОЗ розділило регіони на "жовті" та "червоні".

8 областей залишаються в "червоній" зоні.

Про це свідчать актуальні дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 15 грудня за індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 регіони України розподілено на "жовті" та "червоні".

"Помаранчева" зона відсутня, днем раніше до неї відносили Одеську та Закарпатську області.

У 8 областях - Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській - тримаються показники "червоної" зони. У цих регіонах впродовж останніх днів зависокий коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Показникам "жовтої" зони відповідають всі решта регіонів, а саме - Київ, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.

Карантин в Україні

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, ухвалені урядом.

"Торкнуться вони, в першу чергу, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських місць можна буде використовувати й негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.

"Таким чином, на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - підсумував представник уряду.

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Автор: Анастасія Печенюк