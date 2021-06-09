Урядовці наразі не збираються скасовувати основні протиепідемічні обмеження, такі як масковий режим.

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме уряду продовжити карантинні обмеження в Україні на літній період, не зважаючи на покращення епідемічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ уже розробило пропозиції щодо моделі існування в умовах "зеленого рівня" протиепідемічної безпеки, яка дасть ще більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу, а також подорожей.

"У тому числі ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. Проте ми запропонуємо уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано",- сказав міністр.

Ляшко наголосив, що необхідно залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема обов'язковий масковий режим в громадських будівлях і транспорті, а також соціальна дистанція та гігієна рук.

"Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати", - додав очільник МОЗ.

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Відступ епідемії коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні на сьогодні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає «зеленому» рівню епідемічної небезпеки.

Водночас рішення про переведення областей в ту чи іншу зону епіднебезпеки ухвалює Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

7 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що епідемічна ситуація в Україні суттєво покращилась, за минулий тиждень кількість активних хворих зменшилась майже на 38%.

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Автор: Леся Лещенко