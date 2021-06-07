Усі області України наразі перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Епідемічна ситуація в Україні суттєво покращилась, за минулий тиждень кількість активних хворих зменшилась майже на 38%.

Про це стало відомо на селекторній нараді в Офісі Президента, з доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомив прем’єр, усі області України наразі перебувають у «жовтій» зоні карантину. Зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше проти минулого тижня. Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків.

Водночас нарощуються і темпи вакцинації від коронавірусу. Усього за тиждень щеплено 240 543 людини. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти COVID. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.

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Напередодні в МОЗ повідомили, що в Україні на сьогодні епідемічна ситуація у шести областях відповідає "зеленому" рівню, але рішення про перехід приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, на сьогодні повністю "зеленому" рівню епідбезпеки поширення коронавірусу відповідають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Хмельницька області.

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Автор: Дмитро Захаров