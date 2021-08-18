Постраждалого доставили до лікарні, де зробили операцію.

У Львівській області 32-річний мешканець Червоноградського району випадково перерізав собі шию болгаркою.

Як повідомляє ZAXID.NET, постраждалому вдалося вижити й згодом одужати завдяки допомозі медиків. У нього діагностували масивну рану м’яких тканин з ушкодженням м’язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта - болгарка зупинилася буквально за кілька міліметрів від сонної артерії. Про це виданню розповів завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич. Саме туди одразу доправили постраждалого.

До лікарні чоловіка доставили медики "швидкої". Нещасний випадок з ним стався через те, що болгарка була без захисного щитка. У якийсь момент чоловік спіткнувся і впав на працюючий інструмент. Болгарку встигли вчасно вимкнути, однак вона перерізала постраждалому передню і бічну поверхню шиї - аж до хребців.

Як розповідає лікар, болгарка під час падіння пошкодила й щитоподібну залозу, що викликало масивну кровотечу.

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"Сонна артерія, на щастя, не була пошкоджена, були ушкодженні її гілки, болгарка зупинилася буквально за кілька міліметрів від магістральної судини, що і врятувало чоловіка, а також те, що лікарні "швидкої" надали пацієнту кваліфіковану допомогу", – каже Гнат Герич.

Постраждалому зробили операцію. Днями його виписали з лікарні, він вже перебуває вдома. Лікарі кажуть, що травми болгаркою не є рідкістю, проте як правило страждають руки та ноги. Подібні інциденти трапляються нечасто. Факт того, що чоловік вижив, лікарі вважають справжнім везінням.

Автор: Юрій Годован