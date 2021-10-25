На ринку також можна пройти вакцинацію від COVID-19.

На найбільший в Європі промтоварний ринок "7-й кілометр" з завтрашнього дня не пускатимуть без COVID-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили в адміністрації ринку.

Згідно з повідомленням, з 26 жовтня в'їзд на ринок буде здійснюватися тільки при пред'явленні сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19, або експрес-тесту на антиген, або довідки про одужання від коронавірусу.

Також зазначається, що підприємці, працівники та відвідувачі ринку можуть вакцинуватися на ринку – у спеціально обладнаному пункті, який працюватиме 26 та 28 жовтня з 10:00 до 15:00.

Читайте такожПункти вакцинації на вокзалах можуть відмовити у проведенні щеплення від СOVID-19: названа умоваЗокрема, вакцинація проводиться на першому поверсі адміністративного двоповерхового корпусу ринку (колишня їдальня), розташованого на центральній автостоянці, одразу за Продуктовим пасажем. В наявності пункту - вакцини Comirnaty/Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.

У ньому можна отримати як перше, так і друге щеплення від COVID-19, незалежно від того, де вона робилася минулого разу, оскільки будь-яке з двох фаз щеплень відображається в загальній базі вакцинації України.

Прищепитися на ринку можуть всі бажаючі, наголосили в адміністрації ринку.

Як повідомляв УНІАН, з 18 жовтня Одеська область знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки поширення COVID-19.

Довідка УНІАН. ТОВ "Промтоварний ринок" ("7-й кілометр") - найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Розташований в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області. На ринку працюють близько 60 тис. осіб, функціонують 15 тис.торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади), 8 автостоянок. Ринок відвідують до 200 тис. осіб на день.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козова