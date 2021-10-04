Ігор Клименко зазначив, що за тиждень провели 13 обшуків і відкрили 12 кримінальних проваджень

Суд виніс перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів. Медик рік не зможе працювати за фахом і повинен заплатити штраф.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з питань протидії пандемії COVID-19. В ході якого розглянули ряд питань, пов'язаних з вакцинацією від коронавірусу і його поширенням в Україні.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за тиждень провели 13 обшуків і відкрили 12 кримінальних проваджень через підробку COVID-сертифікатів. При цьому він вказав, що вже є перше рішення суду щодо лікаря.

Читайте такожУ Києві викрили "коронавірусний бізнес": продавали сертифікати й тести – названо ціни (фото)"Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік", - йдеться в повідомленні.

Чим загрожує підробка COVID-сертифікатів

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відстежити. За його словами, влада опрацьовує сайти, Telegram-канали, Facebook-групи, де поширюється інформація про покупку covid-сертифікатів.

При цьому він вказав, що ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за такими випадками. МОЗ також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів.

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як планують перевіряти COVID-сертифікати українець. Для цього розробили програмне забезпечення для зчитування QR-кодів.

1 жовтня стало відомо, що Жовківський районний суд Львівської області виніс перші два в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19. Обвинувачені потрапили в поле зору правоохоронців, коли намагалися перетнути з підробленими документами польський кордон.

Автор: Анастасія Горбачова