У МОЗ наголосили, що під час імунізації не віддається перевага одному чи іншому препарату.

В Україні з кінця червня стартувала вакцинація від COVID-19 робочих колективів. Їх щеплюють тим препаратом, який є у наявності у вакцинальному центрі, це може бути як Pfizer, так і CoronaVac.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, під час імунізації не віддається перевага одному чи іншому препарату.

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"Тобто, вони (робочих колективи, - УНІАН.) вакцинуються тією вакциною, яка є зараз у тих вакцинальних центрах або бригадах, які будуть виїжджати на цей організований колектив. Якщо у них є в достатній кількості вакцина Pfizer, вони братимуть її, якщо Sinovac - то її", - сказав Кузін.

Він висловив надію, що МОЗ зможе вирівняти цей відносно непропорційний розподіл шляхом більшої кількості вакцини Pfizer, яка надходитиме до країни.

"Якщо раніше ми отримували її в доволі обмеженій кількості, то принаймні на липень - це майже мільйон доз. Організовані колективи, які зараз записані, і які подали відповідне звернення (зараз це максимум 350 тисяч), будуть вакциновані всіма вакцинами", - розповів головний санлікар.

Кузін зазначив, що вакцина CoronaVac буде розподілятися переважно на пункти щеплень у віддалених населених пунктах, бо у неї простіші умови по зберіганню і логістиці.

Нагадаємо, що 22 червня розпочалася вакцинація проти коронавірусу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Вікторія Гордієнко