На цьому етапі щеплюють людей віком 60+, ув’язнених та людей із хронічними хворобами.

В Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19, на якому щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Водночас продовжують щепити осіб з пріоритетних груп з попередніх етапів, як-от медики та інші працівники закладів охорони здоров’я, мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, маломобільні громадяни, соціальні працівники та священнослужителі, освітяни, військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, у МОЗ нагадали, що вже розпочалася вакцинація організованих колективів, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

До слова, вакцинуватись можуть усі охочі, для цього працюють понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України.

Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, дві дози – 394 107 людей.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко