Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі.

На Полтавщині внаслідок отруєння невідомою речовиною на м’ясокомбінаті у місті Глобине постраждали 16 працівників, 14 з них госпіталізовано.

Про це повідомили у ДСНС.

"13 липня близько 00:30 у м. Глобине в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат", попередньо, сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 з них госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 1 особа перебуває у тяжкому стані, 13 – у стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

В ДСНС додали, що причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі.

За інформацією Головного управління Нацполіції у Полтавській області, за даним фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

У поліції додали, що скарги на погіршення самопочуття почали надходити від робітників протягом дня.

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Автор: Світлана Макринська