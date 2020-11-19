Всі 37 захворілих перебувають на амбулаторному лікуванні.

На Харківщині у 37 учнів комунального закладу «Дергачівський ліцей №3» виявили кишкову інфекцію.

Як повідомляє ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», спалах інфекційного захворювання зареєстровано 18 листопада.

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Зазначається, що станом на 19 жовтня кількість захворілих становить 37 осіб. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт. Всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні.

«З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування 18 листопада фахівцями проведено епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження вищезазначеного закладу», - йдеться у повідомленні.

Також проведено комплекс протиепідемічних заходів.

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Автор: Світлана Макринська