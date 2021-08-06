Якщо в середині нульових в Україні алкоголем кожен день фатально труїлося в середньому по 28 громадян, то тепер — по 7.

Число смертельних отруєнь алкоголем серед українців у 2020 році знизилося у 4 рази у порівнянні з показниками 16 років тому.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, посилаючись на дані Держстату.

"2 тис. 513 українців померли в 2020 році від інтоксикації внаслідок передозування спиртних напоїв, а також від випадкових отруєнь, причиною яких часто стає так званий "палений" (сурогатний) алкоголь. Це чотирикратне падiння в порівнянні з показниками 16-річної давності", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у 2005 році від перепою і "пальонки" пішли з життя 10 тис. 216 осіб. Надалі смертність, викликана цими причинами, неухильно знижувалася: якщо в середині нульових алкоголем кожен день фатально труїлося в середньому по 28 громадян, то тепер — по 7.

У сумі за 16 минулих рокiв алкогольна інтоксикація вбила 81 тис. 447 осіб. Серед причин смерті, що традиційно пов'язуються з випивкою, більше життів за цей час забрала тільки серцева недостатність — сумарно 85 тис. 203 смертей від алкогольної кардіоміопатії.

У першому кварталі 2021 цього року від алкогольних отруєнь вже померло 580 українців.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть заборонити продаж алкоголю та сигарет, рідин для електронних сигарет і стіків для нагрівання в звичайних супермаркетах, натомість здійснювати продаж цих товарів можна буде у спеціальних магазинах в разі ухвалення законопроекту №5805.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців не вживати алкоголь:

"Не вживайте алкогольних напоїв. Алкоголь - зло саме по собі, але велика кількість алкоголю - це нехтування в подальшому чіткими прописаними протиепідемічними нормами. Тому жодного алкоголю під час проведення святкових заходів, після - можливо, трохи з родиною", - наголосив міністр.

Автор: Катерина Жирій