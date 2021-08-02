У МОЗ озвучили рекомендації щодо святкування Дня Незалежності під час епідемії COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко перелічив рекомендації щодо безпечного святкування Дня Незалежності під час епідемії COVID-19, зокрема, закликав не пити алкоголь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна-30. Імідж України".

"Наше прохання для всіх: якомога більше заходів, присвячених святкуванню Дня Незалежності, робити на відкритому повітрі, оскільки на відкритому повітрі значно менший ризик інфікуватись коронавірусною хворобою", - заявив Ляшко.

Також очільник МОЗ закликав українців утримуватись від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби або COVID-19.

"Якщо ви належите до груп ризику, бажано також уникнути за можливості місць масового скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях. Завжди дотримуйтесь фізичної дистанції, носіть маску на обличчі. Гігієна рук - запорука профілактики передачі інфекцій. Не вживайте алкогольних напоїв. Алкоголь - зло саме по собі, але велика кількість алкоголю - це нехтування в подальшому чіткими прописаними протиепідемічними нормами. Тому жодного алкоголю під час проведення святкових заходів, після - можливо, трохи з родиною", - наголосив міністр.

День Незалежності України: річниця

Цьогоріч 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Сьогодні, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде святкування.

Автор: Костянтин Гончаров