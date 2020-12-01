Медик оцінила небезпеку заразитися коронавірусом в метро.

Ризик заразитися COVID-19 в метрополітені нижче, аніж в інших публічних місцях. Це пов'язано із хорошою циркуляцією повітря в метро.

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Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла лікарка-епідеміологиня, докторка медичних наук Світлана Доан. Вона зазначила, що ризик підхопити інфекцію в метро нижчий також і через те, що люди на тривалий час в "підземці" не затримуються.

"Щодо транспорту, то в тому ж метро ми не перебуваємо тривалий час, щоб інфікуватися, тим більше за наявності такої вентиляції. Коли є рух повітря, ризик інфікування набагато нижчий", - пояснила Доан.

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Автор: Андрій Василюк