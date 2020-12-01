Ризик заразитися COVID-19 в метрополітені нижче, аніж в інших публічних місцях. Це пов'язано із хорошою циркуляцією повітря в метро.
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Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла лікарка-епідеміологиня, докторка медичних наук Світлана Доан. Вона зазначила, що ризик підхопити інфекцію в метро нижчий також і через те, що люди на тривалий час в "підземці" не затримуються.
"Щодо транспорту, то в тому ж метро ми не перебуваємо тривалий час, щоб інфікуватися, тим більше за наявності такої вентиляції. Коли є рух повітря, ризик інфікування набагато нижчий", - пояснила Доан.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
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