Денис Шмигаль також впевнений, що вакцинація є єдиним виходом для того, щоб побороти пандемію та її наслідки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд не планує запроваджувати обов'язкову вакцинацію від COVID-19 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це, по-перше, заборонено в нашій країні. Але ми, звичайно, будемо мотивувати людей для того, щоб вони вакцинувалися", - сказав Шмигаль.

Також Денис Шмигаль заявив, що постанова уряду щодо нових карантинних норм буде опублікована сьогодні.

"Постанова буде опублікована, очевидно, сьогодні", - сказав очільник уряду.

Він зазначив, що вакцинація є єдиним виходом для того, щоб побороти пандемію та її наслідки.

Посилення карантину в Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності через 7 днів з моменту публікації.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції ("жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат.

Автор: Леся Лещенко