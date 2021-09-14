Повідомляється, що між двома дозами має бути перерва близько 6 місяців.

Впродовж двох тижнів Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики розгляне рішення щодо необхідності щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це заявив голова НТГЕІ Федір Лапій в ефірі програми "Зворотний відлік".

За його словами, рішення буде прийнято приблизно за два тижні. Експерти розглянуть можливість вакцинації дітей від 12 років та осіб з групи ризику.

"Щодо третьої дози для осіб з групи ризику, тяжкого перебігу COVID-19, які від початку погано відповідають на вакцинацію, мають нижчу ефективність. Ми розглянемо на НТГЕІ, будемо рекомендувати Міністерству охорони здоров'я. Я не знаю, яке буде наше рішення, але ми будемо це питання розглядати щодо третьої дози", - розповів він.

Читайте такожСтало відомо, у якому стані перебуває хворий на COVID-19 РазумковЛапій відзначив, що перерва між двома дозами має бути близько 6 місяців.

Своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні зараз кількості вакцини достатньо, щоб вакцинувати усе доросле населення.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів ще оцінює необхідність бустерної дози вакцини Pfizer.

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Автор: Людмила Жерновська