Штам "Дельта" до кінця літа витіснить інші різновиди COVID-19.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі телеканалу "Україна".
Він зазначив, що пріоритетним залишається масова вакцинація населення.
"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 мільйонів гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав Ляшко.
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Штам коронавірусу "Дельта" у світі
14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.
Відзначається, що така ситуація обумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який сьогодні виявили в 111 країнах.
В Україні підтверджено чотири випадки інфікування коронавірусом штаму "Дельта".
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