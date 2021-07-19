За словами Ляшка, Україна активно готується до нового штаму, зокрема, 700 мільйонів гривень були виділені на кисневі концентратори.

Штам "Дельта" до кінця літа витіснить інші різновиди COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Він зазначив, що пріоритетним залишається масова вакцинація населення.

"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 мільйонів гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав Ляшко.

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Штам коронавірусу "Дельта" у світі

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.

Відзначається, що така ситуація обумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який сьогодні виявили в 111 країнах.

В Україні підтверджено чотири випадки інфікування коронавірусом штаму "Дельта".

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Автор: Денис Прядко