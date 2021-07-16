Україна запровадить жорсткі обмеження на в’їзд громадян з п’яти країн, де дуже поширений штам коронавірусу "Дельта".
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.
"Це Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни Європейського Союзу. Ми будемо ставити вимоги, щоб якомога менше людей з цих країн перетинали кордон. Ми не виключаємо, що уряд прийме додаткові заходи стосовно цих країн", - сказав Данілов.
Штам коронавірусу "Дельта" у світі
14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.
Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який наразі виявили у 111 країнах.
Наразі в Україні підтверджено чотири випадки інфікування коронавірусом штаму "Дельта".
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Буде дуже погана осінь": Комаровський попередив українців про небезпеку коронавірусу "Дельта"
- Одна з приватних медустанов Києва вимагає обов'язкової COVID-вакцинації від працівників
- Карантин в Україні: Кабмін запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram