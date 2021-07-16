Мова йде про Росію, Індію, Білорусь та дві країни ЄС.

Україна запровадить жорсткі обмеження на в’їзд громадян з п’яти країн, де дуже поширений штам коронавірусу "Дельта".

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Це Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни Європейського Союзу. Ми будемо ставити вимоги, щоб якомога менше людей з цих країн перетинали кордон. Ми не виключаємо, що уряд прийме додаткові заходи стосовно цих країн", - сказав Данілов.

Штам коронавірусу "Дельта" у світі

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який наразі виявили у 111 країнах.

Наразі в Україні підтверджено чотири випадки інфікування коронавірусом штаму "Дельта".

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Автор: Дмитро Хилюк