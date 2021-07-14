Всього на дослідження було надіслано чотири зразки, які відібрали у пацієнтів. Інформації стосовно ще двох поки немає.

У Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які повернулися з Росії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради, головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

За його словами, сьогодні вранці його офіційно повідомили про підтвердження штаму "Дельта" у двох із чотирьох зразків, які були надіслані на дослідження.

"За процедурою, ми відібрали чотири зразки для дослідження. Річ у тім, що, окрім двох жінок, які приїхали з Росії, у нас також перебували на лікуванні ще й свекор та свекруха однієї з них. Всі вони вже одужали та виписані з інфекційної лікарні", - повідомив Поляк.

Він також уточнив, що наразі підтверджені тільки два випадки – саме від жінок, які приїхали з Росії. Щодо двох інших зразків інформації наразі ще немає.

Читайте такожВ Україні можливий новий спалах COVID-19 через молодь – прогноз НАНІнфекціоніст також не назвав громади, де зафіксовані випадки, зазначивши, що епідрозслідуванням та обстеженням контактних осіб, якщо такі були, займаються інші служби.

Поляк також повідомив, що інших пацієнтів із симптомами, за якими можна було б запідозрити інфікування штамом "Дельта", наразі немає.

Штам коронавірусу "Дельта" в Україні

У червні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже зафіксували два випадки штаму коронавірусу "Дельта" - у 66-річної жінки та 16-річної дитини, які повернулися з Росії. Їх госпіталізували до Олександрівської лікарні у Києві.

Учора, 13 липня, стало відомо, що штам коронавірусу "Дельта" підозрюють у двох жінок із Закарпаття, які теж нещодавно повернулися з РФ.

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Автор: Наталія Петерварі