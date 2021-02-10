Окрім снігу, медикам також заважають хаотично припарковані авто.

Снігопади в Києві, які спостерігаються цими днями, впливають на швидкість прибуття на виклики бригад швидкої допомоги.

Як пише "Сьогодні", про це повідомили в КП "Центр екстреної медичної допомоги Києва", коментуючи відповідні скарги в соцмережах.

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"Минуло не так багато часу, щоб дати чітку відповідь – снігопад вирує в місті всього другий день. Вся статистика у нас формується за результатами місяця. Але тут потрібно розуміти, що снігопад впливає на швидкість прибуття швидкої. Особливо в приватний сектор Києва, який ми теж обслуговуємо. А там дороги чистять не так швидко, як в центральних районах. Природно, що є труднощі для бригад медиків, щоб туди вчасно дістатися. Але наші бригади виїжджають вчасно і намагаються приїхати якомога швидше, щоб надати допомогу пацієнтові", – розповіли представники КП.

Там також уточнили, що медики часто вимушені залишати автомобілі на під'їзді до адреси заявника через хаотично припарковані автомобілі і йти до пацієнта пішки. Медики додають, що для завантаження пацієнта в автомобіль швидкої, вони під'їжджають до під'їзду максимально близько, щоб швидко доправити пацієнта в лікарню для надання допомоги. Для цього в автомобілях є спеціальні носилки типу парашут. На них людину можна піднести до автомобіля пішки.

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Автор: Юрій Годован