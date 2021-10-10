Псевдовлада стверджує, що на суботник у Донецьку прийшли 12 тисяч осіб.

У захопленому бойовиками "ДНР" Донецьку псевдовлада у період карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19, вивела людей на загальноміський суботник.

Суботник відбувся 9 жовтня, в ньому взяли участь понад 12 тисяч городян, написав у своєму каналі в Telegram псевдоглава "адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін і показав фото із заходу.

На знімках видно, що люди були без масок, і багато хто не дотримувався соціальної дистанції у 1,5 метра.

"...жителі міста наводили лад у всіх районах: прибирали сміття й опале листя, виробляли вирубку порослі та роботи з озеленення...", – похвалився Кулемзін.

За даними так званого "МОЗ ДНР", 8 жовтня COVID-19 в псевдореспубліці знайшли у 478 осіб, а 7-го числа виявили 591 інфікованого.

У "міністерстві" зазначали, що станом на 9 жовтня коронавірус в "ДНР" виявлений у 71 575 осіб.

Нагадаємо, в березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу. Через COVID-19 в "ДНР" запровадили карантинні обмеження. Журналісти дізналися, що у жовтні 2020-го на захопленій частині Донбасу не вистачало ліків, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

Автор: Екатерина Присяжнюк