Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% у порівнянні з попереднім тижнем.

У Києві за останній тиждень зареєстровано 5794 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 73,9%. Наразі показник захворюваності становить 195,6. Про це повідомили в ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося внаслідок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2612 (зростання на 0,2%), дорослих – 3182 особи (зростання на 25%).

Читайте такожУ яких випадках не потрібно збивати підвищену температуру: 3 причини відмовитися від жарознижувальних

У структурі захворюваності діти становлять 45,1%, а на попередньому тижні – 50,6%. Із них 38,9% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 10,9% – зареєстровано 1017 випадків.

До медичних закладів за 26-й тиждень госпіталізовано 262 особи, серед госпіталізованих – 60 дітей.

Грип та ГРВІ: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко