За даними КМДА, у порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 18,2%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Зазначається, що за минулий, 13-й тиждень поточного року, зареєстровано 26 тис. 276 хворих на грип та ГРВІ. У порівнянні з попереднім тижнем, у місті спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1%, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих – 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

У структурі захворюваності діти зараз становлять 24,8% (на попередньому тижні – 28,2%), при чому 44,2% – діти шкільного віку. Повідомляється, що серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% в порівнянні з попереднім тижнем, зареєстровано 2 тис 886 випадків.

До медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.

Як зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, рівень захворюваності на грип та ГРВІ безпосередньо впливає на кількість госпіталізованих. Він пояснив, що сьогодні усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на COVID-19.

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Автор: Інна Андаліцька