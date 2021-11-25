"Червоний" рівень епіднебезпеки вирішили утримувати до більш стабільної ситуації з коронавірусом.

Львівська область, незважаючи на стабілізацію ситуації з COVID-19, поки не виходитиме з "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це під час брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За його словами, у вівторок відбулося позачергове засідання державної комісії з питань ТЕБ та НС, під час якого йшлося про стабілізацію ситуації, у тому числі і у Львівській області.

"Враховуючи те, що у нас визначається позитивна тенденція, відповідні показники повернулись до меж, які дозволяють нам вийти з "червоної" зони, але за клопотанням адміністрації вирішили поки що утримувати на території Львівщини червоний рівень епіднебезпеки до більш стабільної ситуації", - пояснив Чемерис.

Читайте такожВ Україні за добу виявили майже 17 тисяч хворих на коронавірус, лідирує Київ (відео)За минулу добу у Львівській області COVID-19 підтвердили у 1048 осіб, госпіталізували 172 людини. Зафіксовано 47 летальних випадків. У стаціонарах перебувають 2543 особи (ліжкова мережа заповнена на 49,23%).

Як повідомляв УНІАН, в кінці жовтня Львівська область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. А 18 жовтня у Львові суттєво посилили карантин для працівників усіх сфер обслуговування та розваг – вони мають бути вакциновані або раз на три дні робити тест на коронавірус.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Світлана Макринська