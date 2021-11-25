Ляшко уточнив, що переговори з компаніями-виробниками вже проведені і ці ліки заброньовано для України.

Україна купить найбільш ефективні ліки для боротьби з COVID-19.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Уряд прийняв постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби з COVID-19. Тому в разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" і "Ритонавір" для лікування хворих на COVID-19", - сказав міністр, повідомляє ТСН.

Ляшко уточнив, що переговори з компаніями-виробниками вже проведені і ці ліки вже заброньовано для України.

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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування препарату Lagevrio ("Молнупіравір") для лікування COVID-19. "Агентство дійшло висновку, що Lagevrio (Молнупіравір) можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19 з ризиком розвитку важкого захворювання", - сказано в повідомленні на сайті ЕМА.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла