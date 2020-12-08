З 1 по 6 грудня в лікарні міста було передано 11196 кубометрів кисню.

За перший тиждень грудня в медустанови Маріуполя від металургійного комбінату імені Ілліча доставлено 1866 балонів кисню на суму 616 тис.грн. Як зазначають медики, пацієнти з коронавірусом, при додатковій подачі кисню в організм, йдуть на поправку набагато швидше і виписуються на 10-15 день, замість 30-35.

Так, з 1 по 6 грудня в лікарні було передано 11196 кубометрів кисню. З них 10734 кубометрів газу в балонах надійшло в медустанови, що рятують життя хворих коронавірусом. Як і раніше найбільш затребуваний кисень в міській лікарні №9, куди відвантажили 816 балонів необхідного кисню, 374 балонів передали лікарні швидкої медичної допомоги, 373 балони доставили в лікарню №4 і 226 балонів привезли в лікарню №1.

Також повідомляється, що в лікарнях, які лікують хворих з COVID-19, цілодобово чергують понад 50 співробітників меткомбінатів імені Ілліча і «Азовсталь». Вони допомагають розвантажувати балони з киснем, перемикати і міняти балони.

«Ми продовжуємо допомагати місту боротися з пандемією коронавірусу, надаючи всебічну підтримку системі охорони здоров'я Маріуполя. Головна підтримка для лікарів і пацієнтів зараз - наш кисень. Щиро вдячний металургам за цілодобову допомогу медпрацівникам у лікарнях», - зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Нагадаємо, що медустановам Маріуполя з початку пандемії коронавірусу від Фонду Ріната Ахметова і Фонду Вадима Новинського було передано понад 20 тисяч експрес-тестів, Засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб в комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів. У медустановах Маріуполя вже встановлено 15 висококласних апаратів ШВЛ, переданих Фондом Ріната Ахметова. Всі лікарі лікарень, які пройшли навчання роботі на даній техніці, отримали від Фонду Ріната Ахметова комплекти медичного спецодягу, пошитого для них за спеціальним замовленням.

Крім того, з початку року Групи Метінвест в Маріуполі облаштувала 343 точки прямої подачі кисню в медустановах міста. Інвестиції в будівництво кисневої інфраструктури в чотирьох лікарнях міста склали 26,5 млн грн. А в листопаді в медустанови Маріуполя меткомбінат імені Ілліча доставив понад 59 тис. куб. м кисню на суму 3,2 млн грн.

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Автор: УНІАН