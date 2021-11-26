Розливати вакцини планують на підприємстві "Лекхім".

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про готовність харківського зводу "Лекхім" виготовляти вакцини проти грипу, поліомієліту та COVID-19. Потужності підприємства дозволятимуть розливати понад 10 тисяч доз вакцини за годину та понад 30 мільйонів доз на рік.

Про це міністр, перебуваючи з робочим візитом у Харкові, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко наголосив, що Україна має бути готовою до наступних можливих хвиль COVID-19, а також і до будь-яких інших інфекційних хвороб.

Читайте такожУкраїна закупить найефективніші ліки для боротьби з COVID-19 - Ляшко"Обговорили з керівництвом підприємства запуск лінії виробництва вакцин по 3 позиціях, які важливі для держави - антиковідна вакцина, вакцина проти грипу та поліомієліту. Постановою Кабміну ми вже дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування", - повідомив міністр.

Ляшко зазначив, що саме так країна зможе налагодити власне виробництво вакцин і розширити виробництво інших препаратів, які необхідні пацієнтам.

Читайте такожЛяшко назвав список протипоказань до щеплення від коронавірусу"Опрацьовується як власне виробництво української вакцини (працюють з нашими науковими інституціями над новим способом інактивації вірусу), так і по технології in bulk (розлив та фасування готового продукту)", - повідомив Ляшко.

Виробництво планують розпочати у 2022 році.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи дозволять українським курортам працювати на новорічні свята. Раніше також повідомлялося, що МОЗ готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що у "жовтій" зоні посилять карантин, запровадивши обов'язковий повний курс вакцинації.

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Автор: Екатерина Малюга