Українці зможуть вирушити на курорти, але МОЗ напрацьовує нові правила.

До Нового року COVID-хвиля вже має покинути Україну. Тож українці зможуть вирушити на курорти, але вони працюватимуть за новими правилами.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За словами санлікаря, навіть додавання кількох областей до "червоної" зони не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Читайте такожДві області відмовилися покидати "червону" карантинну зонуКузін зауважив, що згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в "червоній" зоні заборонена робота підіймачів, але до вакцинованих ця заборона не застосовується.

Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підіймачах складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду, наприклад на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження.

"Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів", - повідомив головний санітарний лікар.

Наразі в МОЗ опрацьовують механізм уникнення черг. Кузін зауважив, що він повинен бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для поліції. За його словами, курорти також мають запровадити максимально лояльні та адекватні умови для відпочивальників.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що у "жовтій" зоні посилять карантин, запровадивши обов'язковий повний курс вакцинації.

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Автор: Марта Гичко