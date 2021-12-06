У відомстві дали поради щодо раціону й моціону.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують українцям частіше бувати на свіжому повітрі, щоб отримувати денну порцію вітаміну D – для цього буде достатньо 20-хвилинної прогулянки, навіть попри невелику кількість сонячного світла взимку.

Про це йдеться на сторінці Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Читайте такожВ Україні майже вдвічі зменшилась кількість виявлених хворих на COVID-19"Зазвичай, щоби здорова людина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо бувати на сонці й вживати продукти, які містять вітамін D. Тому попри холодну погоду й невелику кількість сонця, варто бувати на вулиці взимку принаймні 15–20 хв удень", - зазначають у МОЗ.

За даними МОЗ, вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які важливі для здоров’я кісток, зубів і м’язів. Разом із кальцієм вітамін D допомагає захистити організм від розвитку остеопорозу — хвороби, яка підвищує ризик руйнування кісток. У дітей нестача вітаміну D може призвести до рахіту, а у дорослих — до остеомаляції.

"Організму вітамін D потрібен і для інших функцій. Він потрібен нашим м’язам, щоби рухатися, і нашим нервам, щоби передавати повідомлення між мозком і тілом. Наша імунна система потребує вітаміну D, щоби боротися із вторгненням бактерій і вірусів", - розповідають у МОЗ.

У відомстві також наводять список продуктів, які варто вживати у їжу для поповнення запасів вітаміну в організмі. Так, у раціон мають бути включені:

Жирна риба — скумбрія, тунець, форель, лосось;

Молочні продукти — вершкове масло, твердий сир, домашній сир, йогурт, сироватка, цільне молоко;

Яловича печінка;

Яєчні жовтки

У МОЗ також порадили українцям з групи ризику проконсультуватися із сімейним лікарем щодо тестування на рівень вітаміну D в крові, адже, у разі потреби, лікар може призначити прийом вітаміну D як харчову добавку. До такої групи ризику входять:

немовлята;

люди старшого віку, особливо якщо вони не виходять із дому;

люди з ожирінням (високий індекс маси тіла);

люди з незбалансованим харчуванням, наприклад, вегани;

люди із хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки.

"Важливо не займатися самолікуванням і не приймати вітамін D просто тому, що почалася зима. Адже високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров’я. Перед прийомом будь-яких вітамінів чи харчових добавок обов’язково порадьтеся зі своїм лікарем! Їжте яйця, вершкове масло, намагайтеся бувати надворі навіть взимку — це найкраща профілактика дефіциту вітаміну D!", - застерегли у відомстві.

Нагадаємо, раніше українців застерегли від прийому великих доз вітаміну D, який, за даними лікарів, не впливає на перебіг коронавірусу COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга