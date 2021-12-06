Прем’єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму.

Станом на понеділок, 6 грудня, штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомила прес-служба уряду.

Зазначається, що в Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижується кількість нових захворювань на COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася на 15%, кількість госпіталізацій - на 13%.

Як повідомили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку прем’єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму.

У МОЗ також повідомили, що вже в 16 регіонах країни 40% дорослого населення має принаймні одне щеплення проти COVID-19. У 6 регіонах 40% населення вже завершили повний курс щеплення.

"Наш план - це 70% дорослого населення. Нам необхідно пришвидшити процес вакцинації та робити все можливе, щоб уберегти українців. Адже вакцинація - єдиний спосіб подолати пандемію", - підкреслив Шмигаль.

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Як повідомляв УНІАН, з 3 грудня до України заборонено в'їзд іноземців з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон".

Зокрема, з 00:00 3 грудня заборонено перетин кордону іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14-ти.

Водночас обов'язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Що таке "Омікрон"

Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявили в Південній Африці в листопаді. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначали у ВООЗ.

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Коронавірус в Україні

За добу 5 грудня в Україні зафіксували 4 478 нових випадків COVID-19: з них дітей - 429, медпрацівників - 52. Від ускладнень померли 239 людей, 9 082 - одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко