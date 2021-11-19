Раніше застосування ліків "Молнупіравір" схвалила Велика Британія.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування препарату Lagevrio ("Молнупіравір") для лікування COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ЕМА.

"Агентство дійшло висновку, що Lagevrio (Молнупіравір) можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19 з ризиком розвитку тяжкого захворювання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками візиту президента Володимира Зеленського до США 31 серпня - 2 вересня у прес-службі Офісу глави держави повідомили, що МОЗ України та компанія MSD обговорюють можливі поставки "Молнупіравіру" - препарату-кандидата для лікування пацієнтів з COVID-19.

Препарат "Молнупіравір": що про нього відомо

На початку жовтня американська компанія Merck подала документи на реєстрацію "Молнупіравіру" в США.

На початку листопада Велика Британія першою у світі схвалила застосування "Молнупіравіру" для лікування коронавірусної хвороби.

Британське агентство з контролю лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) рекомендувало застосовувати препарат людям з легкою та середньою формою COVID-19 і щонайменше одним фактором ризику розвитку тяжких захворювань, таких як ожиріння, діабет та серцеві хвороби.

Препарат призначений для внесення помилок до генетичного коду коронавірусу, що викликає COVID-19. Його застосовують після позитивного тесту на COVID-19 і протягом п'яти днів після появи симптомів.

Дослідження "Молнупіравіру" показали, що у разі введення на ранніх стадіях хвороби він може вдвічі зменшити загрозу смерті або госпіталізації для тих, хто перебуває у групі найвищого ризику захворіти на тяжку форму COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Вікторія Токарєва