Через погіршення епідситуації з COVID-19 канікули розпочалися у 5 тис. 125 закладах загальної середньої освіти.

В Україні станом на сьогодні від COVID-19 двома дозами вакциновано 358 тис. 390 працівників закладів загальної середньої освіти, тобто 56% від загальної кількості.

Як повідомили у Відділі преси та інформації Міністерства освіти і науки, принаймні одну дозу отримали 86% освітян.

Зазначається, що найвищий рівень повної вакцинації демонструють 5 областей та столиця: Луганська – 79,4%; Харківська – 70,9%; Черкаська – 70,9%; Полтавська – 69,4%; Київ – 67,7%; Житомирська – 66,9%.

Найбільше невакцинованих освітян лишається у школах 5 областей: Рівненської – 24,5%, Волинської – 22%, Івано-Франківської – 20,8%, Одеської – 20,1%, Львівської – 19,4%.

У МОН нагадали, що через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні закладам загальної середньої освіти було рекомендовано оголосити канікули з 18 жовтня. За даними МОН, станом на сьогодні канікули розпочалися у 5 тис. 125 закладах загальної середньої освіти. Найбільше таких закладів у таких областях: Харківська – 99% від загальної кількості в області; Сумська – 94,3%; Київська – 77%; Донецька – 71,1%; Запорізька – 65,4%.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, для чого рекомендують школам розпочати канікули з 18 жовтня

Як повідомляв УНІАН, через погіршення епідситуації 13 жовтня Міністерство освіти і науки за ініціативою МОЗ рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Зазвичай канікули тривали з 25 до 31 жовтня.

Разом з тим у КМДА заявили, що діти у всіх столичних школах підуть на осінні канікули за графіком – з 25 жовтня.

Автор: Світлана Закелова