За довгі вихідні в Херсоні зареєстрували 1 448 випадків COVID-19, 41 людина померла.

У Херсоні лікарні, до яких госпіталізують інфікованих COVID-19, заповнені майже на 100%.

Як повідомляє прес-служба мерії Херсона, про це заявив в.о. заступника міського голови Роман Головня.

"На сьогоднішній день достатньо критична ситуація з госпіталізацією та ліжкомісцями. Міські лікарні, які працюють з COVID-19, заповнені майже на 100%. Проводиться госпіталізація у найближчі лікарні, зокрема, у місто Олешки. Також зараз відпрацьовується варіант залучення Білозерської районної лікарні. Закликаю усіх дуже серйозно поставитись до тих карантинних обмежень, які наразі встановлені. Цим ми убезпечимо себе, своїх близьких та зможемо зберігати ситуацію контрольованою", - зазначив Головня.

Що стосується забезпечення лікарень киснем, то, за словами чиновника, потреба у ньому значно зросла порівняно із минулими хвилями пандемії.

"Але на сьогодні наші лікарні повністю забезпечені киснем, відбувається щоденний підвіз", - наголосив посадовець.

Ситуація з коронавірусом у Херсоні: деталі

Він додав, що за довгі вихідні в Херсоні зареєстрували 1 448 випадків COVID-19, 41 людина померла.

"Я багато бачив у соцмережах скептиків, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Херсоні не така вже і серйозна… Хочу сказати, що ситуація дуже серйозна", - підкреслив Головня.

У Херсонській області з 15 жовтня встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Автор: Світлана Макринська