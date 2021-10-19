В Одесі центри масової вакцинації від COVID-19 з 20 жовтня переходять на щоденний режим роботи. Щеплення від коронавірусу у місті зараз проводяться вакцинами Comirnaty/Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.
Як повідомили в прес-службі мерії, таке рішення було прийняте через те, що Одеська область увійшла до "червоної" зони карантину.
Так, вакцинація в місті проводиться з лютого, а з кінця травня центри масової вакцинації працювали ще й у вихідні. У всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) функціонують стаціонарні кабінети вакцинації, а до колективів, чисельність яких від 50-ти осіб, виїжджають спеціальні мобільні бригади.
Однак з 18 жовтня Одеська область включена в "червону" карантинну зону, що передбачає обмеження по роботі ряду установ, які не застосовуються за умови вакцинації 100% співробітників і відвідувачів.
У зв'язку з цим в останні дні різко зросла кількість одеситів, охочих зробити щеплення.
"Тільки за останні три дні в Одесі зроблено понад 20 тис. щеплень. Це створило додаткове навантаження на кабінети вакцинації ЦПМСД. Тому прийнято рішення про організацію роботи центрів масової вакцинації і в будні дні", - розповіли в прес-службі.
Де вакцинуватися в Одесі
Починаючи з 20 жовтня, щодня з 9:00 до 18:00 зробити щеплення від COVID-19 можна буде за такими адресами:
- Зокрема, на провулку Семафорний, 4 (ТЦ Fontan Sky), та по вул. Семена Палія, 125-Б (ТЦ "DEPOt").
- Також у двох ТРЦ City Center - по вул. Давида Ойстраха, 32 і на проспекті Небесної Сотні, 2.
- Крім того, на площі Дерев'янка у видавництві "Чорномор'я" і в міжнародному аеропорту "Одеса" (працює з 10:00 до 17:00).
- Також щодня продовжують працювати поліклінічні кабінети (ЦПМСД) Одеси.
Щеплення від COVID-19 в Одесі зараз проводяться вакцинами Comirnaty/Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.
Читайте такожМОЗ показало моторошні фото лікування COVID-хворих та вивезення тіл померлихУ мерії наголосили що масова вакцинація дозволить ефективно протистояти поширенню інфекції, знизить навантаження на лікарні, збереже життя і здоров'я багатьох одеситів. Серед усіх хворих COVID--19 близько 97% становлять нещеплені пацієнти.
Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в ТОП-10 країн світу з найбільшою кількістю нових випадків COVID-19.
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