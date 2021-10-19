Україна посіла 145-те місце серед країн світу за відсотком повністю вакцинованого населення.

Станом на 18 жовтня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла дев'яте місце у світі та четверте - серед країн Європи.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Коронавірус-інфо", посилаючись на дані статистичного ресурсу Worldometers.

За даними статистичного ресурсу Our World in Data, станом на 19 жовтня Україна на 145-му місці серед країн світу за відсотком повністю вакцинованого населення та на 42-му — серед європейських країн.

Коронавірус в Україні

Читайте також"Ковідна" черга: на кладовищі в Києві утворився "затор" з похоронними автобусами (фото)За добу, 18 жовтня, виявили 15 579 нових випадків коронавірусного захворювання. Серед виявлених хворих – 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 2 852 людей, одужали - 7 776 пацієнтів. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 538 пацієнтів.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Від початку пандемії в нас виявили 2 660 273 випадки COVID-19. З них 61 348 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 337 194 - одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 118 195 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 60 679, методом ІФА - 13 814. Також зробили 43 702 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 13,6 мільйона ПЛР-тестувань.

Автор: Інна Андаліцька