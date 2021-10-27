Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров’я розподілило в регіони лікарський засіб "Біовен" для лікування коронавірусної хвороби.

Про це поінформувала прес-слжуба МОЗ.

Препарат буде застосовуватись для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

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Так, з 27 жовтня розпочнеться розвезення лікарського засобу в регіони. 27 жовтня першу партію направлять до Києва та Київської області. 28 жовтня – до Волинської та Рівненської областей. 3 листопада – до решти регіонів України.

Загалом планується розвезти 7 557 флаконів, що має покрити 100% потреб.

Лікарський засіб було закуплено за кошти державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у регіони доставили 2 тис. 784 флаконів препарату "Тоцилізумаб", який ДП "Медзакупівлі України" закупило на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, "Тоцилізумаб" використовують для допомоги тяжкохворим пацієнтам із COVID-19. Йдеться про госпіталізованих дорослих та дітей від 2 років, які отримують кортикостероїди та потребують додаткового кисню, неінвазивної або інвазивної штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Дозвіл на екстрене використання цього препарату 24 червня видало Управління продовольства та медикаментів (FDA), США.

18 серпня Всесвітня організація з охорони здоров’я рекомендувала "Тоцилізумаб" для лікування важких випадків коронавірусної інфекції. Виробляє ліки швейцарська фармацевтична компанія.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко