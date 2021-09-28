Препарат "Тоцилізумаб" використовують для допомоги тяжкохворим пацієнтам із COVID-19.

У регіони доставили 2 тис. 784 флаконів препарату "Тоцилізумаб", який ДП "Медзакупівлі України" закупило на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У міністерстві нагадали, що "Тоцилізумаб" використовують для допомоги тяжкохворим пацієнтам із COVID-19. Йдеться про госпіталізованих дорослих та дітей від 2 років, які отримують кортикостероїди та потребують додаткового кисню, неінвазивної або інвазивної штучної вентиляції легень або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Препарат "Тоцилізумаб": що про нього відомо

Дозвіл на екстрене використання цього препарату 24 червня видало Управління продовольства та медикаментів (FDA), США.18 серпня Всесвітня організація з охорони здоров’я рекомендувала "Тоцилізумаб" для лікування важких випадків коронавірусної інфекції. Відповідне рішення ухвалили на основі 27 клінічних досліджень, в яких взяло участь 10 тис. пацієнтів. Виробляє ліки швейцарська фармацевтична компанія.

Дослідження свідчать, що лікування "Тоцилізумабом" пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусною хворобою, знижує летальність та зменшує час перебування пацієнтів в лікарнях.

Угоду на закупівлю "Тоцилізумаб" уклали 27 липня 2021 року. Сума закупівлі становила 25,8 млн грн. Таким чином, вартість одного флакону становить 9269,75 грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу кількість нових хворих на коронавірус зросла більш ніж удвічі, померли 143 людини. Зокрема за добу виявлено 6552 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 574 дитини та 165 медпрацівників.

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Автор: Леся Лещенко