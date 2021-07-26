Наразі усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

В Україні у двох регіонах динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 перевищує встановлені урядом показники для "зеленої" зони епідемічної небезпеки.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки МОЗ станом на 26 липня.

Зокрема, станом на вчора, 25 липня, в Луганській області показник динаміки госпіталізацій становив 50,8% за норми не більш як 50%. 23 липня цей показник також був перевищений і становив 58,3%.

Крім того, на Херсонщині три дні поспіль показник динаміки госпіталізацій перебуває не у межах норми. Станом на вчора, 25 липня, він становив 55,6%. Раніше - 80,0% та 69,8%.

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Наразі усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 213 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн 248,6 тис. осіб, померли – більш як 52,8 тис.

Автор: Костянтин Гончаров