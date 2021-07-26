З початку пандемії в країні внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 52,8 тис. осіб.

Минулої доби в Україні було виявлено 213 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 11 дітей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

Також вчора в країні до лікарень з COVID-19 потрапили 256 осіб, померли – 2, одужали – 170 осіб.

Востаннє такі низькі показники смертності фіксували у квітні 2020 року. Зокрема 6 квітня 2020 року в країні зареєстрували 1 смерть від хвороби. Відтоді смертність почала стрімко зростати, й з того моменту в Україні вже не фіксували менш ніж 5 померлих від COVID-19 за добу.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 248 тис. 663 особи, одужали – 2 млн 184 тис. 365 осіб, померли – 52 тис. 849.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 15 795 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 7 562, методом ІФА — 1 905. Також зробили 6 328 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,2 мільйона ПЛР-тестувань.

Україна - у трійці лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID

За даними сайту Worldometers, у Європі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Британія, Україна.

Також Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва