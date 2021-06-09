Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками коронавірусу / фото УНІАН

В Україні на сьогодні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає «зеленому» рівню епідемічної небезпеки.

Про це свідчать оприлюднені МОЗ індикатори визначення рівнів епіднебезпеки в регіонах.

Водночас рішення про переведення областей в ту чи іншу зону епіднебезпеки ухвалює Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Довідка УНІАН. Обмеження «зеленої зони» передбачають: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров