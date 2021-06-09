Станом на 9 червня у всіх регіонах ситуація з коронавірусів стабілізувалася і всі вони знаходяться в "зеленій" зоні карантину.

В Україні на сьогодні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає «зеленому» рівню епідемічної небезпеки.

Про це свідчать оприлюднені МОЗ індикатори визначення рівнів епіднебезпеки в регіонах.

Водночас рішення про переведення областей в ту чи іншу зону епіднебезпеки ухвалює Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Довідка УНІАН. Обмеження «зеленої зони» передбачають: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 1385 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 218039 осіб, 2108684 одужали, 51410 померли. Проведено ПЛР-тестувань – 10405577.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про пом'якшення протиепідемічних обмежень в Україні. Зокрема, дозволено роботу кафе та ресторанів після півночі, а люди з негативними COVID-тестами або вакциновані можуть вільно збиратися на масові заходи.

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Автор: Костянтин Гончаров